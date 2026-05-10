После фитнес-инцидента жених Лерчек вышел на связь и раскрыл правду о состоянии блогера

Недавно Лерчек заметили в московском фитнес-клубе — блогер сняла её на видео и сообщила, что Чекалина провела полноценную силовую тренировку с личным тренером. После этого многие усомнились, на самом ли деле состояние Валерии так тяжело, как это пытаются представить она и её окружение.

В ответ на комментарии подписчиков Луис Сквиччиарини (жених Лерчек) дал понять, что лечение приносит положительные результаты. По его словам, раньше речь шла о разрушении позвоночника, а теперь количество метастазов значительно уменьшилось. Это позволяет многодетной маме передвигаться самостоятельно и не отказываться от физических нагрузок.

«У Валерии было повреждение позвоночника, вызванное метастазами. Это не то же самое, что полный перелом кости, который не позволил бы двигаться. Операция была проведена на одном позвонке, который был повреждён сильнее остальных, чтобы снизить вероятность перелома в будущем. Лера передвигалась в инвалидной коляске из-за боли, вызванной метастазами в костях, особенно в ноге. Благодаря лечению, особенно лучевой терапии, количество метастазов уменьшилось, и её кости стали более здоровыми», — приводит слова Луиса StarHit.

Жених Валерии заверил, что тренировка в фитнес-клубе, вызвавшая такой резонанс в соцсетях, была полностью согласована с лечащим врачом.

Блогершу исключили из московского премиального спортклуба после того, как она сфотографировала Лерчек в тренажёрном зале. Абонемент стоил 350 тыс. рублей. Ей ответили, что официальной причиной стало нарушение правил клуба. В администрации сослались на запрет съёмки третьих лиц без их согласия. Решение она встретила эмоционально и заявила, что считает произошедшее несправедливым.