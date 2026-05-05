«Желаю гореть в аду!» Тайно снявшая Лерчек в зале блогерша прокляла её после исключения из клуба

Блогершу исключили из московского премиального спортклуба после того, как она сфотографировала Лерчек в тренажёрном зале. Как сама пишет девушка в Telegram-канале, абонемент стоил 350 тыс. рублей.

Ей ответили, что официальной причиной стало нарушение правил клуба. В администрации сослались на запрет съёмки третьих лиц без их согласия. Решение она встретила эмоционально и заявила, что считает произошедшее несправедливым.

«А на фига она вообще припёрлась туда тягать железо в разгар болезни? Что теперь, исключать всех, кто видел, как она занималась? Всему залу ходить молчать? Почему она дома не тренит? Она вообще не должна была приходить в зал!» — написала блогерша в соцсетях и пожелала «гореть» ей в аду.

Она также намекнула, что за решением клуба могли стоять личные договорённости, однако подтверждений этим словам не приводится.

Ситуация вызвала горячие споры в соцсетях. Одни пользователи считают, что клуб поступил правильно, поскольку съёмка людей без согласия нарушает личные границы. Другие же уверены, что исключение из клуба стало слишком жёсткой мерой. Однако в одном пользователи сошлись точно — реакция блогерши, которая, не стесняясь в выражениях, стала сыпать проклятиями и грозиться наслать «порчу на понос», показалась комментаторам неадекватной. Многие считают, что она решила просто «хайпануть» за счёт больной раком Лерчек.