«Желаю гореть в аду!» Тайно снявшая Лерчек в зале блогерша прокляла её после исключения из клуба
Девушку выгнали из элитного спортзала за тайно снятое видео с онкобольной Лерчек
Лерчек. Обложка © Telegram/Lerchek теперь тут
Блогершу исключили из московского премиального спортклуба после того, как она сфотографировала Лерчек в тренажёрном зале. Как сама пишет девушка в Telegram-канале, абонемент стоил 350 тыс. рублей.
Ей ответили, что официальной причиной стало нарушение правил клуба. В администрации сослались на запрет съёмки третьих лиц без их согласия. Решение она встретила эмоционально и заявила, что считает произошедшее несправедливым.
«А на фига она вообще припёрлась туда тягать железо в разгар болезни? Что теперь, исключать всех, кто видел, как она занималась? Всему залу ходить молчать? Почему она дома не тренит? Она вообще не должна была приходить в зал!» — написала блогерша в соцсетях и пожелала «гореть» ей в аду.
Она также намекнула, что за решением клуба могли стоять личные договорённости, однако подтверждений этим словам не приводится.
Ситуация вызвала горячие споры в соцсетях. Одни пользователи считают, что клуб поступил правильно, поскольку съёмка людей без согласия нарушает личные границы. Другие же уверены, что исключение из клуба стало слишком жёсткой мерой. Однако в одном пользователи сошлись точно — реакция блогерши, которая, не стесняясь в выражениях, стала сыпать проклятиями и грозиться наслать «порчу на понос», показалась комментаторам неадекватной. Многие считают, что она решила просто «хайпануть» за счёт больной раком Лерчек.
Напомним, Валерия Чекалина столкнулась с тяжёлым онкологическим заболеванием. У блогерши диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Из-за нахождения под домашним арестом диагноз не удалось выявить вовремя. Сейчас Лерчек проходит интенсивное лечение. Курс включает химиотерапию, иммунную и лучевую терапию.
Ранее она побрилась налысо после начала химиотерапии. Несмотря на тяжёлый диагноз, блогерша старается сохранять активность. Недавно её избранник Луис Сквиччиарини показал видео, на котором Лерчек вернулась к танцам. Кроме того, она запустила новый косметический бренд.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.