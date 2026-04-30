«Полное бессилие»: Появились новости о состоянии Лерчек после очередной химии

Близкий друг блогерши Лерчек — Георгий Камаев — сообщил в социальных сетях подробности лечения онкобольной подруги. Вчера она завершила четвёртый курс химиотерапии. Он отметил, что лечение демонстрирует положительную динамику, хотя окончательные выводы делать пока рано.

По словам Камаева, организм Чекалиной хорошо откликается на назначенную терапию. Он также подчеркнул важность эмоционального состояния и внутреннего настроя, отмечая, что Лера черпает силы в общении с детьми и занятиях любимым делом. В периоды улучшения самочувствия она стремится максимально использовать время, что, по мнению Камаева, может способствовать успеху лечения.

«Один день может быть полное бессилие, а другой — прилив энергии. Безусловно, очень важен эмоциональный фон и внутренний настрой. И я вижу, как Лера воодушевляется, когда рядом дети, когда у нее появляются силы делать то, что она любит»», — поделился друг блогерши.

Напомним, ранее Валерия Чекалина побрилась налысо после начала курса химиотерапии. Тяжёлые кадры опубликовал её избранник Луис Сквиччиарини. Несмотря на тяжёлый диагноз, блогерша не планирует унывать. Недавно её жених опубликовал видео, на котором Лерчек вернулась к танцам. Первое занятие после перерыва далось ей непросто.