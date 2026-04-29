Больная раком Лерчек прошла четвёртый курс химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, прошла четвёртый курс химиотерапии. Об этом сообщил её жених Луис Сквиччиарини в соцсетях. Он опубликовал кадры с блогером и её детьми, сопроводив их словами поддержки.

Лерчек прошла очередной курс лечения.

«С богом. Благодарим за ваши молитвы, они помогают Лере и её исцелению», — написал хореограф.

Впереди у блогера ещё несколько этапов лечения. Всего запланировано девять курсов терапии.

Ранее Валерия Чекалина после начала курса химиотерапии решила побриться налысо — эти кадры опубликовал её жених Луис Сквиччиарини. Несмотря на диагноз, блогер старается сохранять активность: недавно она вернулась к танцам. По словам её избранника, первое занятие после перерыва далось ей непросто.