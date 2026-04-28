«Большая сила воли»: Онколог объяснила, как танцы и спорт помогут Лерчек победить рак

Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе высказалась о возвращении известной блогерши Лерчек к физической активности. Специалист считает, что танцы и спорт пойдут ей только на пользу.

В беседе с «Газетой.ru» медик пояснила, что на практике часто приходится сталкиваться с пациентами, имеющими одинаковые диагнозы, но разное отношение к недугу. Те, кто продолжает активно жить и работать, выздоравливают заметно чаще.

«В моей практике были такие пациенты, у которых была четвёртая стадия рака, и они очень активно, несмотря ни на что, занимались работой, какой-то общественной деятельностью», — поделилась Пурцхванидзе.

Она добавила, что огромную роль играют психосоматические факторы. Человек, который закрылся в себе и ничего не хочет, увядает быстро, в то время как деятельный пациент идёт на поправку. Онколог похвалила блогершу за то, что она не сдаётся. По мнению врача, с Лерчек работает целая команда психологов, которые настраивают её на позитивный лад.

«У неё большая сила воли к жизни, поэтому думаю, что с таким посылом всё будет очень хорошо. Дай Бог ей здоровья, она молодец», — заключила специалистка.

Напомним, ранее Валерия Чекалина побрилась налысо после начала курса химиотерапии. Тяжёлые кадры опубликовал её избранник Луис Сквиччиарини. Несмотря на тяжёлый диагноз, блогерша не планирует унывать. Недавно её жених опубликовал видео, на котором Лерчек вернулась к танцам. Первое занятие после перерыва далось ей непросто.