Лерчек заявилась на турнир по танго сразу после пятой химии
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Онкобольная блогерша Валерия Чекалина (известная как Лерчек) собирается принять участие в турнире по танго. Мероприятие состоится уже в это воскресенье, 17 мая. На это обратила внимание журналистка Алёна Мартынова.
«Шок-контент. Лерчек сразу после пятой химии заявлена на турнир по танго. Мероприятие состоится уже в это воскресенье. Проверила: на сайте мероприятия чёрным по белому указана её фамилия», – написала Мартынова в телеграм-канале.
Партнёром блогера по танцу на Московском весеннем танго-турнире указан её жених Луис Сквиччиарини. Недавно он рассказывал, что девушка снова вернулась к танцам после долгой паузы.
Ранее Life.ru писал, что Лерчек показала шрам на спине в ответ на обвинения хейтеров во лжи о своей болезни. В видео, опубликованном на её странице в соцсетях, она продемонстрировала, как проходит лечение.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.