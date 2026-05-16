Лерчек заявилась на турнир по танго сразу после пятой химии

Онкобольная блогерша Валерия Чекалина (известная как Лерчек) собирается принять участие в турнире по танго. Мероприятие состоится уже в это воскресенье, 17 мая. На это обратила внимание журналистка Алёна Мартынова.

«Шок-контент. Лерчек сразу после пятой химии заявлена на турнир по танго. Мероприятие состоится уже в это воскресенье. Проверила: на сайте мероприятия чёрным по белому указана её фамилия», – написала Мартынова в телеграм-канале.

Партнёром блогера по танцу на Московском весеннем танго-турнире указан её жених Луис Сквиччиарини. Недавно он рассказывал, что девушка снова вернулась к танцам после долгой паузы.

Ранее Life.ru писал, что Лерчек показала шрам на спине в ответ на обвинения хейтеров во лжи о своей болезни. В видео, опубликованном на её странице в соцсетях, она продемонстрировала, как проходит лечение.