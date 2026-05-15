«Бог вам судья»: Лерчек показала шрам на спине после упрёков хейтеров во лжи о раке

Онкобольная блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) ответила на обвинения во лжи о своей болезни. Новое видео появилось на её странице в социальных сетях, которую сейчас ведёт возлюбленный Луис Сквиччиарини. Валерия призналась, что слухи тяжело переносить морально.

«Я знаю, что вокруг очень много разных слухов, мне самой очень морально тяжело жить в такой ситуации и лечиться. Но мы показываем всё как есть. Вот у меня стоит капельница. Лекарство идёт через раковый порт, который сразу поступает в центральную вену», — объяснила блогерша.

Лерчек остаётся в больнице на ночь, а рядом, на соседней кровати ночует Луис. Блогерша также повернулась к подписчикам спиной, чтобы показать шрам после операции на позвоночнике. Сквиччиарини объяснил, что позвоночник у Валерии не был сломан, поэтому восстановление прошло относительно легко.

«Бог — судья тем, кто не верит. Мы ни на кого зла не держим. Лера просто хочет выздороветь ради себя, детей и семьи», — говорится в подписи к видео.

Ранее друг Лерчек — фотограф Георгий Камаев сообщил, что блогер начала пятый курс химиотерапии. Он выложил в соцсетях фото из кабинета врача: Валерия в белом топе и розовых брюках, уже без своих волос, сейчас носит парик. Валерия уже смогла пройти половину пути.