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5 июня, 12:20

Директор Глызина рассказал о здоровье певца после сообщений о тромбозе

Обложка © РИА Новости / Михаил Фомичев

Обложка © РИА Новости / Михаил Фомичев

Директор певца Алексея Глызина Максим Глотов опроверг появившиеся в СМИ сообщения о проблемах со здоровьем у артиста. Сведения о тромбозе у певца он назвал выдумкой журналистов.

По словам представителя исполнителя в комментарии «Газете.ru», тот прекрасно себя чувствует перед концертом, намеченным на 9 июня.

«Жёлтая пресса. Всё прекрасно. Слава Богу!» — сказал он.

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Напомним, в СМИ появилась информация, что 72-летний Алексей Глызин больше недели терпел боли в нижней конечности и откладывал визит к специалистам, пока его самочувствие резко не ухудшилось. Сообщалось, что порядка месяца назад артиста в экстренном порядке доставили в больницу, где врачи диагностировали у него тромбоз — закупорку кровотока как в поверхностных, так и в глубоких венах.

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Юрий Лысенко
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