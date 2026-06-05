Директор Глызина рассказал о здоровье певца после сообщений о тромбозе

Директор певца Алексея Глызина Максим Глотов опроверг появившиеся в СМИ сообщения о проблемах со здоровьем у артиста. Сведения о тромбозе у певца он назвал выдумкой журналистов.

По словам представителя исполнителя в комментарии «Газете.ru», тот прекрасно себя чувствует перед концертом, намеченным на 9 июня.

«Жёлтая пресса. Всё прекрасно. Слава Богу!» — сказал он.

Напомним, в СМИ появилась информация, что 72-летний Алексей Глызин больше недели терпел боли в нижней конечности и откладывал визит к специалистам, пока его самочувствие резко не ухудшилось. Сообщалось, что порядка месяца назад артиста в экстренном порядке доставили в больницу, где врачи диагностировали у него тромбоз — закупорку кровотока как в поверхностных, так и в глубоких венах.