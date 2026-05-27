ИП Газманова за год заработало 420 миллионов рублей, заявил бухгалтер артиста

Олег Газманов получает за один концерт в зале на тысячу мест около 3,5 миллиона рублей, это минимальный гонорар артиста. А за исполнение до четырёх хитов в сборном концерте музыкант берёт до 2 миллионов. Гонорары артиста раскрыла его бухгалтер Ольга Джавахадзе во время судебного процесса в суде Москвы по иску против директора певца Дмитрия Царенко, обвиняемого в мошенничестве.

Джавахадзе пояснила, что давно работает с музыкантами, именно её Газманов привлёк для проведения аудита в своей фирме «ОМГ-Промо», которой заведовал Царенко. Женщина обратила внимание, что у артиста по документам занижены гонорары. Так, за концерт в «Крокусе» Газманов получил лишь 2,8 млн рублей. По её словам, артисты такого уровня получают на подобных площадках в пять раз больше. Когда Царенко был отстранён от дел, доходы певца тут же выросли.

«Мне Царенко никак не объяснил, почему в пять раз гонорары так увеличились. Райдер такой же, группа «Эскадрон» не сменилась, одни и те же поставщики звука и света», — пояснила Джавахадзе.

Например, последний концерт в Санкт-Петербурге принёс ему более 10 миллионов. Доход Газманова за 2025 год, по данным его бухгалтера, превысил сумму в 420 миллионов.

Напомним, конфликт между бывшими партнёрами — Газмановым и Царенко — начался после того, как в 2024 году певец обратился в полицию с заявлением о хищении доходов от концертов. Итогом стал приговор для Царенко: четыре года колонии за мошенничество. Всего следствие выявило два эпизода преступной деятельности с общим ущербом более 25 миллионов рублей, где народный артист проходил как потерпевшая сторона. Царенко подал встречный иск к Газманову, но суд оставил его в конце апреля без движения. Бывший директор артиста планировал взыскать с музыканта 44 миллиона рублей, квалифицируя эту сумму как неосновательное обогащение.