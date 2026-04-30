Суд оставил без движения иск экс-директора к Олегу Газманову на 44 млн

Московский суд приостановил рассмотрение иска Дмитрия Царенко к Олегу Газманову. Бывший директор артиста планировал взыскать с музыканта 44 миллиона рублей, квалифицируя эту сумму как неосновательное обогащение. Однако судья оставил заявление без движения еще в конце апреля из-за неуплаты истцом госпошлины, пишет РИА «Новости».

Конфликт между бывшими партнёрами начался после того, как в 2024 году певец обратился в полицию с заявлением о хищении доходов от концертов. Итогом стал приговор для Царенко: четыре года колонии за мошенничество. Всего следствие выявило два эпизода преступной деятельности с общим ущербом более 25 миллионов рублей, где народный артист проходил как потерпевшая сторона.

Защита Царенко настаивает на невиновности подсудимого, аргументируя это наличием агентского договора и финансовой отчетностью. Адвокат Алексей Новожилов утверждает, что все расчёты проводились законно.

По словам правозащитника, «компания Газмановых "ОМГ-Промо" проводила концерты через ИП Царенко, средства Царенко добросовестно распределял между сотрудниками, более того, он лично с 2019 по 2024 год положил на счета Газманова 44 миллиона рублей».

На текущий момент иск остается без рассмотрения. Чтобы процесс возобновился, заявителю необходимо устранить формальные нарушения, допущенные при подаче документов.

Ранее сообщалось, что бывшему гендиректору компании Олега Газманова Дмитрию Царенко предъявили новое обвинение по 17 эпизодам мошенничества. Экс-руководитель получал гонорары за концерты на счета собственного ИП, минуя структуру артиста. Часть доходов при этом скрывалась. Сумма предполагаемого ущерба оценивается примерно в 15,3 миллиона рублей.