«Из последних сил»: Олег Газманов страдает от тяжёлого недуга

Народный артист России Олег Газманов никак не может справиться с бессонницей и уже отчаялся нормально выспаться. По словам 74-летнего музыканта, борьба с недугом продолжается долгое время. Особенно сложно ему бывает во время гастрольных туров, виноваты во всём сильные эмоции во время выступлений.

Певец заверил, что перепробовал буквально все существующие средства от бессонницы: от заваривания ромашки до самых экстремальных способов. Однако звезде не помогают ни прогулки, ни физические, ни моральные упражнения.

«Из последних сил всё это делаю, чтобы вы понимали. Ради вас», — отметил Газманов в интервью kp.ru.

Ранее Олег Газманов признался, что перепугался до смерти за жену, которая в день рождения прыгнула в ледяную воду с высокой скалы. Марина отправилась в Сочи вместе с младшим сыном и без предупреждения решила испытать судьбу.