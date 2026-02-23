Эти 8 звёзд служили в армии: Какие байки про службу травят Газманов, Лоза, Стас Михайлов и другие

Служба в армии — это не только строевая подготовка и уставы, но ещё и невероятные истории, которые потом рассказывают всю жизнь. В честь праздника День защитника Отечества мы собрали самые яркие армейские байки российских знаменитостей, которые прошли через эту школу жизни. Оказывается, звёзды в казармах вели себя не менее изобретательно, чем обычные призывники, а некоторые их выходки до сих пор вызывают смех.

Никас Сафронов влюбился по телефону в жену офицера

Служба в армии знаменитостей: от Сафронова до Вдовиченкова. Фото © VK / Никас Сафронов

Народный художник мечтал служить в ВДВ и целое лето оформлял документы в военкомате. Но когда пришёл на призывной пункт, оказалось, что его в десантные войска не взяли. Это было настоящим разочарованием для молодого человека, который грезил голубым беретом и романтикой службы в элитных войсках. Вместо ВДВ Никаса отправили в ракетные войска в Эстонию, в связь, где он стал телефонистом. «Я пошёл в армию, не пошёл на четвёртый курс училища, хотел служить в ВДВ. Мне сказали в военкомате, что так не работает, как я хочу, где хочу. Когда я пришёл на призывной пункт, оказалось, что меня нет в ВДВ. Это было моё разочарование», — рассказывает художник в разговоре с Life.ru.

Служба вначале была тяжёлой: рано вставать, одеваться за 45 секунд... Пока все писали письма девушкам домой, Никас оформлял дембельские альбомы. Но на втором году службы случилось невероятное. Ему позвонила жена офицера, которая искала мужа, — у них дома протекла вода. Сафронов нашёл офицера и соединил их. На следующий день женщина позвонила поблагодарить, и они разговорились. Так как Никас работал телефонистом, он мог говорить сколько угодно, и они стали созваниваться каждый вечер.

Мы познакомились и начали созваниваться каждый вечер. Когда офицеры уезжали домой, я бежал к телефонной станции, чтобы ей позвонить. В какой-то момент влюбился в неё. Я просто измучился, хотел её слышать и, конечно, мечтал её увидеть. Никас Сафронов Художник

Олег Газманов и его золотая месть цыганке

Армейские байки знаменитостей: как служили российские звёзды. Фото © VK / Олег Газманов

Народный артист России окончил Калининградское высшее инженерное морское училище и служил на арсенале полуострова Манголи в Латвии под Ригой. Певец вспоминает, что главным навыком выживания была мимикрия. То есть умение стать невидимкой для начальства. Первое время Газманов постоянно дрался из-за маленького роста и веснушек, пока не понял простую истину. «Всё это продолжалось до тех пор, пока я не понял, что действовать надо иначе. Если над тобой смеются, то надо вместе со всеми посмеяться над собой. Юмор — это самое лучшее!» — рассказывает артист.

Будучи неплохим художником, Олег часто рисовал для стенгазет и боевых листков. Однажды он отправился в магазин за красками, среди которых была золотая. На обратном пути попались цыгане, предложившие погадать и позолотить ручку. «Я встряхнул краску и вывалил её на руку цыганке. У неё такие глаза были, она просто обалдела», — с улыбкой вспоминает певец. Но самая изобретательная история связана с запретными брюками клёш. Моряки вырезали клинья и вшивали их в штаны, за что постоянно получали наряды. Тогда придумали хитрость: натягивали обычные брюки на макеты торпед и оставляли на ночь. Офицер долго не мог понять, в чём дело, и только через пару недель их раскусили.

Юрий Лоза не хотел идти, но знания пригодились

Знаменитости в армии: самые яркие истории из службы. Фото © VK / Юрий Лоза, © ТАСС / Павел Смертин

Певец учился в университете, но понял, что поступил не туда, куда нужно, и решение пришло само собой — пойти в армию. Лоза всё время повторял друзьям и знакомым: «Чего я в армию пойду, я там никого не знаю». Но это не помогло, его забрали и привезли в ракетные войска. Артист признался Life.ru, что армия — это действительно серьёзное испытание для любого молодого человека и к этому нужно относиться соответствующим образом.

Армия — это не смешно, это я вам сразу могу сказать. Армия — это серьёзно. Она точно нужна человеку, который хочет посвятить себя военной карьере, или мужику, которому нужно оторваться наконец-то, выйти из-под подола мамы и стать мужчиной. Юрий Лоза Певец

Спустя годы певец пересмотрел своё отношение к службе. Те навыки и знания, которые он получил в армии, пригодились в жизни — может, не сразу и не в полном объёме, но всё-таки оказались полезными. «Единственное, что я могу сказать об армии, это то, что лишних знаний не бывает. Поэтому те знания, которые я приобрёл в армии, мне в конце концов пригодились. Может быть, не сразу, может быть, не в полном объёме, но тем не менее пригодились», — признаётся артист Life.ru. Главное пожелание Лозы современным мужчинам: не растеряться в своих мужских качествах и оставаться настоящими мужиками, какие бы испытания ни готовила жизнь.

Фёдор Добронравов сбежал от кремлёвцев к десантникам

Как служили Газманов, Добронравов и другие звёзды: армейские истории. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dobronravov.fedor

В 1978 году 17-летний Добронравов приехал из Таганрога в Москву поступать в цирковое училище, но без армии туда не брали. Фёдор решил: если и служить, то только в ВДВ. Парень был крепкий, занимался боксом, баскетболом, прыжками в воду и имел три прыжка с парашютом благодаря ДОСААФ. На сборном пункте в Батайске на него обратил внимание офицер Отдельного Кремлёвского полка — высокий рост, правильное телосложение, идеальная кандидатура. Служба в Москве почётна, но Добронравов мечтал о голубом берете и не собирался изменять своему сердцу.

На построение отобранных кремлёвцев он выходить категорически отказался. Зато, когда пришли представители ВДВ, выбежал с чёрного входа и встал в строю первым. Военком махнул рукой на такое «вольнодумство» — раз у медиков нет нареканий, пусть идёт куда хочет. Попал Фёдор в артиллерийский полк 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Азербайджане, служил командиром 122-миллиметровой гаубицы, в запас уволился сержантом. Спустя годы артист с теплотой вспоминает то время: «В армии много романтики. Она и в службе, и в оружии, в таких же, как ты, ребятах, в небе, в Родине, которую ты защищаешь».

Стас Михайлов спас семейную пару в новогоднюю метель

Российские артисты в армии: байки о службе знаменитостей. Фото © VK / Стас Михайлов

В 1987 году Михайлов служил в Ростове водителем командующего Северо-Кавказского военного округа. В канун Нового года отвёз командующего в микрорайон Военвед, и тот его отпустил — успевай встречать праздник в части. До полуночи оставалось около получаса, машин в городе было немного, и Стас рассчитывал добраться до сослуживцев, где накрывали стол с лимонадом и тортиками. Но сердце дрогнуло, когда на обочине под бушующим снегопадом он заметил семейную пару, тщетно голосующую. В такую погоду за полчаса до Нового года вряд ли они смогли бы уехать.

Певец посадил их в машину и довёз до дома. «Я сажаю их в машину, еду туда, думаю: они без меня бы не добрались. А он, по тем временам, дал мне 10 рублей! Хотя я ничего не просил, просто привёз и всё», — пересказывает артист. Вернулся в часть за пять минут до боя курантов и успел встретить Новый год с сослуживцами. Михайлов иногда вспоминает ту пару и находит смешным, что они, скорее всего, даже не помнят случай и тем более не знают, кто их вёз в новогоднюю метель навстречу празднику.

Владимир Вдовиченков на месяц пропал в море, а жена сходила с ума

Армия и звёзды: невероятные истории из казарм известных людей. Фото © kulturologia, © VK / Владимир Вдовиченков

Звезда «Бригады» и «Бумера» в конце 1980-х идти в армию особо не горела — бушевала Афганская война, откуда каждый день приходили цинки. Владимир выбрал более безопасный вариант: отучился семь месяцев в 42-м кронштадтском морском училище и отправился служить на север, в Мурманск, котельным машинистом. Привёз туда молодую жену Викторию, снял ей комнату. Утром 5 февраля уехал на корабль, думал, на пару часов, но случился аврал — судно срочно вышло в море к Новой Земле.

Там нужно было выручать городок ядерщиков, оставшийся без воды при -40 из-за поломки насосной станции. Месяц потребовался на то, чтобы всё исправить. Вернулся домой Владимир только 5 марта. Целый месяц перепуганная 17-летняя жена не знала, где муж, жив ли он вообще. О романтике службы у актёра особых иллюзий не осталось: «Я морем с детства грезил. Представлял его как романтику, стихию, солёный ветер, брызги. Оказалось, что там грохот да вонь корабельные. Ещё и сильная качка: сколько не ходил в море, всегда меня укачивает». Всего Вдовиченков отслужил четыре года на Балтийском и Северном флотах, уволился старшим матросом запаса.

Сергей Жигунов и психованная кобыла Ягодица

Звёзды вспомнили службу в армии: самые смешные истории. Фото © VK / Сергей Жигунов

Актёр служил в кавалерии, и служба совпала со съёмками в «Гардемаринах». Жигунов научился чистить лошадь, прикручивать шипы к подковам, рубить лозу в конном строю и убирать навоз. Была в части кобыла по кличке Ягодица, которая постоянно била по ведру — видимо, психические отклонения. Солдаты нашли способ развлечься: кидали ведро вдоль прохода, она попадала с ходу. Все неуставные синяки моментально списывали на неё: «Откуда ушиб?» — «Ягодица задела». Начальство верило, потому что репутация у животного была соответствующая.

Сначала Жигунов носил длинные волосы, майор Жуков называл его лохматым чудовищем, а командир полка боялся педикулёза и заставлял мыть голову дустовым мылом. Когда Сергея всё-таки подстригли, пришлось на съёмках носить парик. «Кстати, когда меня постригли, Федя Бондарчук, с которым мы вместе служили, в знак протеста побрился наголо — не по уставу. Так до сих пор и ходит». Армейское чувство юмора помогало переживать все тяготы службы.

Алексей Нилов ликвидировал последствия Чернобыля

Армейские истории российских артистов: байки от знаменитостей. Фото © chernobyl-spas, © VK / Алексей Нилов

Звезда «Улиц разбитых фонарей» 38 лет назад служила в Чернигове минёром-подрывником в железнодорожных войсках. К моменту аварии на Чернобыльской АЭС рядовой Нилов отслужил полгода. Работали по 45 минут. Из защиты были только респираторы. Актёр признаётся, что молодость и комсомольский задор не давали осознать всю опасность происходящего. «Мы туда приехали на комсомольском задоре. Работали по 45 минут, забегали в зону. Якобы была какая-то линия, где были миллирентгены, её нужно было перебежать. И там можно было работать», — вспоминает артист.

«1 мая в Киеве прошёл дождь, после которого было очень много смертей. Потом приезжали какие-то японцы с дозиметрами, которые сказали, что здесь не то что работать — здесь появляться нельзя 30 лет. Но нам было всё равно, мы исполняли приказ», — признаётся Нилов. Как ликвидатор аварии первой степени, он получает пенсию с 50 лет, оплачивает половину коммуналки, раз в полгода проходит бесплатное обследование. У актёра два здоровых сына, родившихся после Чернобыля, что он считает настоящим чудом.

Армейские истории звёзд доказывают: служба делает из мальчишек мужчин, учит выкручиваться в любых ситуациях и дарит воспоминания на всю жизнь. Кто-то влюблялся по телефону в жену офицера, кто-то обманывал цыганок золотой краской, а кто-то таксовал в новогоднюю метель. Но все они прошли эту школу жизни и стали теми, кого мы сегодня знаем и любим.