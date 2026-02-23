Ушедший на СВО актёр Олег Протасов получил осколочное ранение от мины

Актёр и исполнитель русского шансона Олег Протасов признался, что совершил 11 поездок в зону боевых действий, где давал концерты. Во время одной из поездок артист получил осколочное ранение, но остался жив благодаря быстрой реакции. Об этом он рассказал в программе «Звёзды сошлись».

«Это случилось ночью. После концерта мы легли спать, это было с 18 на 19 июля. Вдруг две мины разорвались неподалёку… Мне повезло: осколок не задел жизненно важные органы, я прикрыл голову рукой», — сказал Протасов.

Первая поездка артиста в госпиталь состоялась 15 апреля 2022 года, все последующие визиты проходили за линией фронта. Во время одной из таких поездок взрывная волна выбила стекла, и один из осколков попал Протасову в руку.

Олег Протасов — заслуженный артист РФ, поэт, исполнитель русского шансона, а также режиссёр и актёр. Он известен ролями в криминальных и детективных сериалах, включая майора Шверника в «Зоне», Чугурова во «Бумере: Фильм второй» и Андрея Чигарева в «Глухаре».

Ранее актёру Николаю Ткаченко, погибшему в зоне СВО, посмертно присвоили две государственные награды — орден Мужества и медаль Жукова. Сведения о награждении поступили от начальника войсковой части, однако сроки эвакуации тела остаются неизвестными — в районе службы Николая продолжаются тяжёлые бои.