Регион
23 февраля, 09:47

Ушедший на СВО актёр Олег Протасов получил осколочное ранение от мины

Актёр Олег Протасов. Обложка © VK / Олег Протасов

Актёр и исполнитель русского шансона Олег Протасов признался, что совершил 11 поездок в зону боевых действий, где давал концерты. Во время одной из поездок артист получил осколочное ранение, но остался жив благодаря быстрой реакции. Об этом он рассказал в программе «Звёзды сошлись».

«Это случилось ночью. После концерта мы легли спать, это было с 18 на 19 июля. Вдруг две мины разорвались неподалёку… Мне повезло: осколок не задел жизненно важные органы, я прикрыл голову рукой», — сказал Протасов.

Первая поездка артиста в госпиталь состоялась 15 апреля 2022 года, все последующие визиты проходили за линией фронта. Во время одной из таких поездок взрывная волна выбила стекла, и один из осколков попал Протасову в руку.

Олег Протасов — заслуженный артист РФ, поэт, исполнитель русского шансона, а также режиссёр и актёр. Он известен ролями в криминальных и детективных сериалах, включая майора Шверника в «Зоне», Чугурова во «Бумере: Фильм второй» и Андрея Чигарева в «Глухаре».

Окопы вместо софитов: Ткаченко, Тесля-Герасимов, Мамаев и другие актёры, променявшие съёмочную площадку на передовую
Ранее актёру Николаю Ткаченко, погибшему в зоне СВО, посмертно присвоили две государственные награды — орден Мужества и медаль Жукова. Сведения о награждении поступили от начальника войсковой части, однако сроки эвакуации тела остаются неизвестными — в районе службы Николая продолжаются тяжёлые бои.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
