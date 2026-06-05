Алексей Глызин больше недели терпел боль в ноге и попал в больницу с тромбозом

72-летний певец Алексей Глызин более недели терпел боль в ноге и не обращался к врачам, пока состояние не ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Около месяца назад артиста экстренно госпитализировали. Медики обнаружили у него тромбоз — перекрытие кровотока как в подкожных, так и в глубоких венах.

Пациенту назначили уколы и препараты для разжижения крови, порекомендовали носить компрессионные чулки и исключить лишнюю физическую активность. Также посоветовали держать ногу в приподнятом положении и временно отказаться от бани и сауны.

Несмотря на предписания, Глызин провёл в стационаре всего один день, после чего выписался под амбулаторное наблюдение. Уже 9 июня он планирует вновь выйти на сцену. Это будет его первое выступление после лечения.

Пик популярности артиста пришёлся на 1980-е. Сначала он пел в группе «Весёлые ребята», затем основал коллектив «Ура». Сейчас музыкант продолжает концертную деятельность и участвует в шоу «Суперстар!» на НТВ.

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