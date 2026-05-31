Певец Стас Пьеха отметил 11 лет без наркотиков

Певец Стас Пьеха рассказал в соцсети, что 11 лет не принимает наркотические вещества и не злупотребляет спиртным. Артист показал скриншот из приложения, которое отслеживает срок его нового периода в жизни после избавления от зависимостей.

«Я и не заметил», — коротко подписал снимок Пьеха. Сейчас певцу 45 лет. В 34 года он пережил инфаркт, причиной которого стала наркотическая зависимость. После этого музыкант изменил свой образ жизни и взял себя в руки.

Ранее в Москве Следственный комитет начал проверку частного реабилитационного центра Стаса Пьехи после сообщений о возможных нарушениях и жестоком обращении с пациентами. Один из пациентов пожаловался, что многократно пробовал уйти из рехаба самостоятельно, однако каждый раз его попытки пресекали. Выбраться из клиники у него получилось лишь спустя три месяца, когда сумма, уплаченная за так называемое лечение, достигла 540 тысяч рублей.