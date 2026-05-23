Огненная пушка выстрелила в лицо: У турецкого певца загорелись волосы прямо во время концерта

Концерт турецкого поп-певца Тана Ташчы 22 мая едва не закончился серьёзным происшествием из-за сценического эффекта. Как сообщает газета Haberler, артист попал в струю пламени от генератора во время выступления в Измире и поджёг себе волосы.

Турецкий певец Тан Ташчы попал в генератор пламени на концерте.

Инцидент случился на стадионе «Гюрсель Аксель» перед множеством зрителей. Ташчы направился к краю площадки, чтобы взять телефон у поклонника, и в этот момент один из устройств неожиданно выбросил столб огня прямо ему в лицо.

На опубликованной видеозаписи видно, что исполнитель быстро среагировал и отшатнулся в сторону. Волосы певца начали дымиться, а в руке у него осталась оторвавшаяся прядь.

По словам одной из посетительниц, артист не стал прерывать выступление ни из-за случившегося, ни из-за плохой погоды и полностью доработал программу.

