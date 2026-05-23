Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 10:24

Огненная пушка выстрелила в лицо: У турецкого певца загорелись волосы прямо во время концерта

Турецкий певец Тан Ташчы подпалил волосы на концерте из-за генератора пламени

Концерт турецкого поп-певца Тана Ташчы 22 мая едва не закончился серьёзным происшествием из-за сценического эффекта. Как сообщает газета Haberler, артист попал в струю пламени от генератора во время выступления в Измире и поджёг себе волосы.

Турецкий певец Тан Ташчы попал в генератор пламени на концерте. Видео © Х /İzmir Geyik

Инцидент случился на стадионе «Гюрсель Аксель» перед множеством зрителей. Ташчы направился к краю площадки, чтобы взять телефон у поклонника, и в этот момент один из устройств неожиданно выбросил столб огня прямо ему в лицо.

На опубликованной видеозаписи видно, что исполнитель быстро среагировал и отшатнулся в сторону. Волосы певца начали дымиться, а в руке у него осталась оторвавшаяся прядь.

По словам одной из посетительниц, артист не стал прерывать выступление ни из-за случившегося, ни из-за плохой погоды и полностью доработал программу.

Слезоточивый газ, паника и давка: Концерт Рикки Мартина в Черногории обернулся кошмаром для россиян
Слезоточивый газ, паника и давка: Концерт Рикки Мартина в Черногории обернулся кошмаром для россиян

Ранее сообщалось, что повар из Оренбурга потерял зрение после взрыва казана с пловом. Сам пострадавший признаётся, что сейчас различает лишь контуры предметов. Вероятной причиной трагедии называют производственный брак казана, который не справился с давлением.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Wikipedia / Wooze

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Турция
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar