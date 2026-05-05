День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 15:19

«Различаю только силуэты»: Повар из Оренбурга потерял зрение после взрыва казана с пловом

Повар из Оренбурга попал в больницу с ожогами после взрыва афганского казана

Обложка © VK / Александр Александр

Обложка © VK / Александр Александр

Повар из Оренбурга попал в больницу из-за взрыва казана во время приготовления плова. Об инциденте сообщает 56orb.

Александр готовил блюдо в афганском казане, когда тот внезапно взорвался у него в руках. Сила взрыва отбросила мужчину к стене, вызвав удар головой, проблемы со зрением и ожоги. К сожалению, пострадали и члены его семьи, находившиеся поблизости. Врачи борются за зрение Александра и лечат полученные ожоги.

Сам пострадавший признаётся, что сейчас различает лишь контуры предметов. Вероятной причиной трагедии называют производственный брак казана, который не справился с давлением.

Петербурженка подавилась «Малиновым плезиром» и пыталась отсудить у пекарни 500 тысяч
Петербурженка подавилась «Малиновым плезиром» и пыталась отсудить у пекарни 500 тысяч

Ранее сообщалось, что двухлетняя москвичка едва не осталась без уха из-за горячей котлеты. Для скорейшего заживления врачи использовали специальные коллагеновые повязки, которые помогли избежать серьёзных повреждений тканей. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, все ранки затянулись.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar