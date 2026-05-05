«Различаю только силуэты»: Повар из Оренбурга потерял зрение после взрыва казана с пловом
Обложка © VK / Александр Александр
Повар из Оренбурга попал в больницу из-за взрыва казана во время приготовления плова. Об инциденте сообщает 56orb.
Александр готовил блюдо в афганском казане, когда тот внезапно взорвался у него в руках. Сила взрыва отбросила мужчину к стене, вызвав удар головой, проблемы со зрением и ожоги. К сожалению, пострадали и члены его семьи, находившиеся поблизости. Врачи борются за зрение Александра и лечат полученные ожоги.
Сам пострадавший признаётся, что сейчас различает лишь контуры предметов. Вероятной причиной трагедии называют производственный брак казана, который не справился с давлением.
