

14 апреля, 12:57

Жительница Петербурга подавилась пирожным и потребовала от пекарни 500 тысяч

Невский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск Светланы Меньшениной к индивидуальному предпринимателю Штефану Е.В. о защите прав потребителей. Женщина утверждала, что в кафе «Пекарня Цех 85» подавилась пирожным «Малиновый плезир», что вызвало кашель, однако сотрудники заведения отказались вызывать скорую, сообщает 78.ru.

По данным издания, пострадавшей пришлось искусственно вызвать рвоту, после чего состояние ухудшилось, ей потребовалась госпитализация. Истица просила 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Изучив видеозаписи, суд не обнаружил признаков экстренного состояния или явных требований вызвать скорую.

Медицинские документы также не зафиксировали травмы горла или попадания инородного тела. Тем не менее, суд признал, что произошедшее причинило истице физический дискомфорт и нравственные страдания из-за внезапности и испуга. В итоге с ИП Штефана Е.В. в пользу Меньшениной взыскали 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 12,5 тысячи рублей штрафа.

Ранее мужчина, упавший с лошади во время прогулки в Подмосковье, отсудил компенсацию у частной конюшни. Клиент приобрёл сертификат на двухчасовую прогулку за 2800 рублей, однако организовано всё было очень плохо.

Борис Эльфанд
