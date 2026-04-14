Москвичка отсудила у туроператора 2,2 млн за травму дочки на горке в Турции

Московский туроператор выплатит более двух миллионов рублей компенсации семье, чей ребёнок получил тяжёлую травму во время отдыха в Турции. Поводом послужил спуск девочки с водной горки в бассейне отеля. Об этом сообщили пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

В Останкинский районный суд столицы с иском обратилась мать пострадавшей девочки. Женщина требовала взыскать с ответчика расходы по оплате тура, компенсацию морального вреда, стоимость лечения, а также неустойку и штраф.

В ходе разбирательства установили, что москвичка приобрела путёвку для себя и своих детей. На отдыхе её дочь при спуске с водной горки получила травмы, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования и взыскал с ответчика 2 175 000 рублей. В решении указали, что туроператор не обеспечил безопасность, заявленную в договоре.

Туроператор подал апелляцию, заявив, что турпродукт — это лишь услуги по перевозке и размещению, а никаких сроков он не нарушал. Однако Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда отклонила эти доводы. Решение районного суда оставлено без изменения и вступило в законную силу.

Ранее во Владивостоке мать школьника, подвергшегося травле, добилась через суд компенсации морального вреда в 80 тысяч рублей. Инцидент произошёл в школе №80: сверстники избили мальчика и систематически унижали его, но учителя и директор проигнорировали жалобы. Ребёнок был вынужден сменить школу.