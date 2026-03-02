Несостоявшийся ковбой засудил подмосковную конюшню за падение с лошади

Мужчина, упавший с лошади во время прогулки в Подмосковье, отсудил компенсацию у частной конюшни, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, инцидент произошёл 30 марта 2025 года в Наро-Фоминском округе. Клиент приобрёл сертификат на двухчасовую прогулку за 2800 рублей, однако организовано всё было очень плохо.

Инструктаж провели формально, сопровождали клиента не инструкторы, а девушки-любители, а лошадь трижды сбрасывала наездника. После третьего падения мужчина получил травму, потребовавшую операции, и на месяц выбыл из строя. В конюшне не смогли объяснить врачам, куда ехать, и пострадавшему пришлось идти пешком километр по полю.

Тем не менее конюшня проигнорировала претензию мужчины, и он обратился в суд. Организаторы утверждали, что клиент сам нарушал технику безопасности и пытался скакать как ковбой, но суд признал услугу некачественной. Моральный вред вместо запрошенных 200 тысяч оценили в 30 тысяч рублей. Кроме того, конюшня выплатит 15 тысяч рублей штрафа за отказ урегулировать спор до суда.

Ранее петербургские врачи спасли наездницу, на которую упал 350-килограммовый конь. Животное скинуло девушку и рухнуло на неё, раздробив таз и отсоединив его от позвоночника. Спустя год спортсменка вернулась в седло.