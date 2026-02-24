Секрет лошадиного ржания раскрыт: в каждом «ии-го-го» спрятаны свист и песня сразу

Лошадиное «ии-го-го» оказалось куда сложнее, чем кажется. Учёные выяснили, что при ржании лошадь одновременно «поёт» низким тоном и «свистит» высоким — и именно поэтому звук получается таким пронзительным. Результаты исследования опубликованы в Current Biology.

Загадка была в том, что обычно у крупных животных голос ниже: чем больше тело и гортань, тем «басовитее» звук. А у лошадей — высокий, почти «срывающийся» ржач, который будто бы нарушает правило. Как объяснила одна из авторов работы Элоди Брифер, «лошади были одомашнены более 4000 лет, и почему-то мы до сих пор не знаем, как они издают звуки».

Ключ к разгадке появился ещё раньше: анализ спектрограммы показал, что в одном ржании идут сразу две частоты — высокая и низкая. По словам Брифер, «все думали, что из-за лошадей частоты были намного выше, чем предсказывал размер тела, и при этом они не понимали, что на самом деле ниже этого высокого тона есть низкий тон».

В новой работе команда решила понять механику: откуда берутся оба тона. Сначала исследователи сняли работу гортани с помощью эндоскопической камеры. Выяснилось: когда лошадь издаёт низкий звук, у неё вибрируют голосовые складки — примерно как у человека при пении. А вот высокий компонент возникает иначе: структуры гортани при этом почти не двигаются.

Чтобы окончательно доказать версию, учёные провели лабораторный эксперимент с гортанью лошади, подавая поток воздуха. Высокая часть ржания появлялась не из-за вибрации «связок», а из-за аэродинамики — воздух проходит через гортань так, что она начинает работать как свисток.

Самым показательным тестом стал гелий. Один из авторов исследования объяснил, что решающим аргументом стало то, что при замене воздуха на гелий частота повышалась. Это типичное поведение именно «свистковых» звуков: в гелии скорость распространения звука выше, поэтому свист становится заметно более высоким. Для звука, который рождается за счёт вибрации тканей, такого скачка быть не должно.

Авторы отмечают, что подобный тип вокализации раньше фиксировали у грызунов, но для крупного животного это первое документированное подтверждение. А дальше — поле для новых исследований: разные «варианты» лошадиного голоса могут означать разное состояние, стресс или коммуникацию внутри табуна.

Ранее Life.ru рассказал, что в Московском зоопарке отметили наступление китайского Нового года — главными героями праздника стали большие панды Жуи, Диндин и их детёныш Катюша. Для медведей подготовили специальные праздничные угощения: игрушку из сена, фруктовый торт со льдом и даже фигуру «коня», сплетённую из бамбука.