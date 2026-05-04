Двухлетняя москвичка едва не осталась без уха из-за горячей котлеты

Обложка © Telegram / Московская медицина

Обед едва не стоил двухлетней москвичке уха. Девочка, играя за столом, схватила горячую котлету и прижала её к своему уху, получив жуткий ожог. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Родители, увидев покраснение и поняв серьёзность ситуации, оперативно вызвали скорую помощь и доставили ребёнка в центр Сперанского. Детские врачи-хирурги определили, что у девочки термический ожог третьей степени затронул ухо и область за ним, а также повредил щеку и предплечье. К счастью, обошлось без операции.

Для скорейшего заживления врачи использовали специальные коллагеновые повязки, которые помогли избежать серьёзных повреждений тканей. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, все ранки затянулись. Её вместе с мамой уже отпустили домой, но врачи продолжат наблюдать за её состоянием.

+1 фобия: В Подмосковье мужчина чихнул в себя и сломал гортань
Ранее Life.ru сообщал, что полис ОМС теперь будет покрывать трансплантацию рук и пересадку почки. До этого такие процедуры были доступны, но теперь их финансирование закреплено в рамках системы страхования.

Наталья Демьянова
