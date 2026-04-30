+1 фобия: В Подмосковье мужчина чихнул в себя и сломал гортань

В Пушкинскую больницу доставили молодого человека после неудачной попытки сдержать чихание. Инцидент привёл к серьёзной травме горла. Подробности необычной истории приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По словам медиков, мужчина зажал нос пальцами и «чихнул внутрь себя», после чего услышал хруст в горле. А позже появились отёк шеи и щёк. При осмотре врачи обнаружили необычный симптом: при нажатии на шею слышался характерный хруст, напоминающий пузырчатую плёнку. Обследование показало перелом хрящевой части и эмфизему — состояние, при котором воздух проникает в мягкие ткани шеи.

«Кольца трахеи и хрящи гортани между собой соединены связками. Во время чихания произошёл разрыв связки, и воздух из лёгких через возникшее отверстие пошёл в ткани. Такое состояние лечится консервативно. Пациенту была назначена гормональная терапия, антибиотики, и полный покой, чтобы отверстие в трахее затянулось и хрящ восстановился», — рассказал врач-отоларинголог Михаил Дорош.

Было показано лежать, не кашлять и не чихать, при этом разговаривать было можно. В итоге пациент провёл под наблюдением врачей неделю, после чего его выписали домой.

Медики предупреждают: сдерживать чихание опасно. Это может привести не только к травмам гортани, но и к повреждению слизистой носа, барабанных перепонок, сосудов глаз и носовых пазух.

Ранее в Карелии произошёл похожий случай. 34-летний мужчина тоже получил серьёзную травму, пытаясь сдержать чихание. В итоге у него произошёл разрыв пищевода. Воздух попал в ткани шеи, вызвав сильный отёк и боль. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Состояние потребовало срочного вмешательства врачей.