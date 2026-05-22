Слезоточивый газ, паника и давка: Концерт Рикки Мартина в Черногории обернулась кошмаром для россиян
На концерте Рикки Мартина в столице Черногории Подгорице неизвестный распылил слезоточивый газ, в результате пострадали десять россиян. Подробности инцидента сообщает телеграм-канал SHOT.
Всё произошло накануне вечером возле сцены. Находившиеся в зале зрители почувствовали резь и жжение в глазах, начался сильный кашель и выделение слёз. Находиться в зале стало невозможно. Люди в панике бросились прочь от сцены, спровоцировав массовую давку и толкотню.
Некоторых пострадавших пришлось увезти в больницу. На улице уже дежурили кареты скорой помощи. Организаторы на время остановили концерт из соображений безопасности, но позже выступление всё же продолжили. К тому моменту площадка уже наполовину опустела, и певец заканчивал программу перед полупустым залом.
