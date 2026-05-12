Концерт Metallica вызвал землетрясение в греческих Афинах

Сейсмографы зафиксировали микроколебания во время концерта Metallica в Афинах. Музыка и танцы 80 тысяч зрителей на Олимпийском стадионе вызвали микросейсмическую активность, сообщили греческие СМИ со ссылкой на Афинский геодинамический институт. Ещё около 10 тысяч человек собрались у площадки.

Это уже второй подобный случай (после концерта в США в мае 2025 года). Ранее выступление Metallica в Блэксберге (Вирджиния) тоже вызвало микроколебания — 60 тысяч фанатов активно прыгали во время интро к песне Enter Sandman. Пик подземных толчков, по данным обсерватории Virginia Tech, совпал со временем начала исполнения хита.

Ранее ИИ-кавер на песню Юрия Шатунова «Седая ночь» в исполнении «Канье Уэста» суммарно набрал около 29 млн просмотров на YouTube. В апреле ролик с «концерта» Уэста, где он «поёт» советскую поп-классику, стал вирусным. Трек занял первое место в мировом чарте Shazam. Самой популярной среди отдельных версий оказалась TikTok-ремикс канала GANG — 6,2 миллиона просмотров. Версия Global Beats собрала 3,9 миллиона, видео на канале ХИМИЯ — 1,8 миллиона. Пик интереса на YouTube пришёлся на 9 и 10 апреля.