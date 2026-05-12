Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 мая, 20:21

Концерт Metallica вызвал землетрясение в греческих Афинах

Обложка © Wikipedia / Library of Congress Life

Сейсмографы зафиксировали микроколебания во время концерта Metallica в Афинах. Музыка и танцы 80 тысяч зрителей на Олимпийском стадионе вызвали микросейсмическую активность, сообщили греческие СМИ со ссылкой на Афинский геодинамический институт. Ещё около 10 тысяч человек собрались у площадки.

Это уже второй подобный случай (после концерта в США в мае 2025 года). Ранее выступление Metallica в Блэксберге (Вирджиния) тоже вызвало микроколебания — 60 тысяч фанатов активно прыгали во время интро к песне Enter Sandman. Пик подземных толчков, по данным обсерватории Virginia Tech, совпал со временем начала исполнения хита.

Виталий Приходько
