17 марта, 13:37

«Мы поймали друг друга»: Джеймс Хэтфилд из Metallica сделал предложение девушке среди акул

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Metallica

Легендарный рок-музыкант, вокалист и гитарист группы Metallica Джеймс Хэтфилд удивил поклонников необычным романтическим поступком. 62-летний рокер сделал предложение своей избраннице, журналистке и модельеру Адриане Джиллетт, во время подводного плавания. Об этом сообщается на официальной странице Metallica в Instagram*.

На опубликованном фото пара запечатлена в масках для подводного плавания в окружении китовых акул. Хэтфилд держит плакат с надписью: «Адриана Джиллетт, ты выйдешь за меня замуж?», а Джиллетт показывает большой палец вверх. Женщина также поделилась этим снимком на своей странице.

«Это был лучший сюрприз на день рождения. В пятницу, 13-го, мы поплавали с китовыми акулами и я, как Рыбы, получила самое уникальное, особенное и романтичное предложение, какое только можно себе представить. В море, полном рыбы, мы поймали друг друга», — написала Джиллетт.

Дарья Денисова
