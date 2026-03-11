Сын Алибасова рассказал, что его отец счастлив в браке с избранницей младше на 20 лет

Продюсер Бари Алибасов чувствует себя счастливым в браке со своей женой Еленой Калининой, которая младше его на 20 лет. Об этом рассказал его сын.

«Нет никаких ссор и скандалов. Папа наконец-то счастлив со своей любимой женой», — сказал Алибасов-младший Общественной Службе Новостей.

Он напомнил, что свадьба родителей состоялась два года назад и прошла скромно — без ресторанов, нарядов и гостей, только в узком кругу семьи.

При этом сам Алибасов-младший переживает трудный период: поссорился с женой Ариной из-за запрета на встречи с дочерью.

«Она устроила истерику и ведёт себя неадекватно», — добавил он.

Напомним, что Алибасов вернулся к творчеству и перезапустил группу «Интеграл», основанную им в 1960-х. И это несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем в последние годы.