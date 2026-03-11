Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 07:26

Сын Алибасова рассказал, что его отец счастлив в браке с избранницей младше на 20 лет

Бари Алибасов и его сын. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Бари Алибасов и его сын. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Продюсер Бари Алибасов чувствует себя счастливым в браке со своей женой Еленой Калининой, которая младше его на 20 лет. Об этом рассказал его сын.

«Нет никаких ссор и скандалов. Папа наконец-то счастлив со своей любимой женой», — сказал Алибасов-младший Общественной Службе Новостей.

Он напомнил, что свадьба родителей состоялась два года назад и прошла скромно — без ресторанов, нарядов и гостей, только в узком кругу семьи.

При этом сам Алибасов-младший переживает трудный период: поссорился с женой Ариной из-за запрета на встречи с дочерью.

«Она устроила истерику и ведёт себя неадекватно», — добавил он.

«Держи при себе»: Волочкова спустила с небес зазвездившегося Шаламе за слова о балете
«Держи при себе»: Волочкова спустила с небес зазвездившегося Шаламе за слова о балете

Напомним, что Алибасов вернулся к творчеству и перезапустил группу «Интеграл», основанную им в 1960-х. И это несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем в последние годы.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Бари Алибасов
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar