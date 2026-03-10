Владимир Путин
10 марта, 19:16

«Держи при себе»: Волочкова спустила с небес зазвездившегося Шаламе за слова о балете

Волочкова раскритиковала Тимоти Шаламе, который назвал балет скучным

Обложка © ТАСС / Sthanlee Mirador/Sipa USA/ТАСС / Sipa USA, VK / Анастасия Волочкова.

Балерина Анастасия Волочкова вступилась за балет после критики со стороны голливудского актёра Тимоти Шаламе. В одном из интервью он назвал балет и оперу скучными, предположив, что эти виды искусства получают поддержку лишь по инерции, а на самом деле никому не интересны.

«Балет — это моя жизнь, всегда было элитарным и остаётся сейчас. Если кто-то не любит, то не обязательно об этом высказываться публично», — сказала балерина в беседе с изданием Super.

Волочкова заявила, что не знает Шаламе, и посоветовала ему держать свое мнение при себе. При этом она отметила, что мстить актёру за высказывание не стоит.

Номинантку на «‎Оскар» Джесси Бакли «отменяют» из-за котиков, а Тимоти Шаламе – за балет

Ранее были объявлены очередные номинанты на «Оскар-2026». Life.ru разобрал пять самых ярких фильмов и рассказал, какие из них действительно стоит посмотреть. В их числе — спортивная комедия «Марти Великолепный» о настольном теннисе с Тимоти Шаламе, мрачная комедия «Бугония» про CEO и инопланетян с Эммой Стоун, а также фильм «Хамнет», за роль в котором Джесси Бакли номинирована на «Оскар» как лучшая актриса — 98-я церемония вручения премии пройдёт в ночь на 16 марта 2026 года.

