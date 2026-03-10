«Держи при себе»: Волочкова спустила с небес зазвездившегося Шаламе за слова о балете
Волочкова раскритиковала Тимоти Шаламе, который назвал балет скучным
Обложка © ТАСС / Sthanlee Mirador/Sipa USA/ТАСС / Sipa USA, VK / Анастасия Волочкова.
Балерина Анастасия Волочкова вступилась за балет после критики со стороны голливудского актёра Тимоти Шаламе. В одном из интервью он назвал балет и оперу скучными, предположив, что эти виды искусства получают поддержку лишь по инерции, а на самом деле никому не интересны.
«Балет — это моя жизнь, всегда было элитарным и остаётся сейчас. Если кто-то не любит, то не обязательно об этом высказываться публично», — сказала балерина в беседе с изданием Super.
Волочкова заявила, что не знает Шаламе, и посоветовала ему держать свое мнение при себе. При этом она отметила, что мстить актёру за высказывание не стоит.
