«Держи при себе»: Волочкова спустила с небес зазвездившегося Шаламе за слова о балете

Балерина Анастасия Волочкова вступилась за балет после критики со стороны голливудского актёра Тимоти Шаламе. В одном из интервью он назвал балет и оперу скучными, предположив, что эти виды искусства получают поддержку лишь по инерции, а на самом деле никому не интересны.

«Балет — это моя жизнь, всегда было элитарным и остаётся сейчас. Если кто-то не любит, то не обязательно об этом высказываться публично», — сказала балерина в беседе с изданием Super.

Волочкова заявила, что не знает Шаламе, и посоветовала ему держать свое мнение при себе. При этом она отметила, что мстить актёру за высказывание не стоит.

