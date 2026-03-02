Владимир Путин
2 марта, 09:21

Вставший на ноги после череды болезней Бари Алибасов возродил «Интеграл» спустя 60 лет

Бари Алибасов. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Продюсер Бари Алибасов, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем в последние годы, вернулся к творчеству и перезапустил группу «Интеграл», основанную им в 1960-х. О решении возродить музыкальный коллектив, он рассказал в интервью kp.ru.

«Я вынашивал эту идею давно. Восстановить коллектив, с которого всё начиналось — это как заново пережить юность. С годами приходит острое понимание, чего именно не хватает на современной сцене: глубоких текстов и осмысленной музыки», — отметил Алибасов.

Весь репертуар новый и оригинальный. Автором песен и композитором стал Виктор КинН, с которым продюсер знаком давно, аранжировки — гитариста Ивана Зеленкова. Звучание преимущественно гитарное, но с использованием синтезаторов. Алибасов не исключает, что к проекту могут присоединиться и звёзды первого состава «Интеграла»: Марина Хлебникова, Юрий Лоза и Сергей Чечобанов.

«Конечно, я был бы искренне рад, если бы у ребят нашлось окно и желание поучаствовать в каких-то совместных записях или выступлениях. Такие творческие встречи или, как сейчас модно говорить «коллаборации», могли бы получиться очень интересными», — подчеркнул собеседник издания.

Напомним, в конце минувшего года Бари Алибасову запретили пить из-за угрозы желудочного кровотечения. Продюсер жаловался на сильные боли в животе и изжогу, усиливающиеся после еды. Медики, обследовавшие его, назначили жёсткую диету и категорически запретили спиртное.

Борис Эльфанд
