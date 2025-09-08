«Слава Богу, что не рак»: Жена Алибасова пошутила о болезни продюсера «На-На‎»

Супруга Бари Алибасова Елена опровергла слухи о болезни продюсера группы «На-На‎». Она подчеркнула, что артист с юмором относится к новости о своей госпитализации. Сейчас он продолжает усердно работать.

«Мы сами только про это узнали сегодня. Лежим, пьём чай с молоком и шарлоткой с яблоками, персиками и бананом. Звонят и говорят, что у Бари дикие головные боли. Он отвечает: слава Богу, что не рак», — отметила собеседница 360.ru.

Елена призналась, что ей не нравится читать новости, которые не несут полезной и актуальной информации о муже. Было бы лучше, если бы журналисты писали что-то действительно интересное. По её словам, Алибасов много работает с группой «На-На» и композитором Виктором Кимом, концерты планируются ближе к зиме, а новый альбом почти готов.