Были проблемы с сердцем: Московские врачи не могут отыскать Бари Алибасова

Врачи разыскивают Бари Алибасова для прохождения диспансеризации. Однако, как сообщает телеграм-канал Mash, музыкант уверяет, что поводов для беспокойства нет, так как он уехал на месяц на рыбалку в Подмосковье — по его словам, «рыба сама себя не половит».

Столичная поликлиника беспокоится о состоянии 78-летнего продюсера групп «На-на» и «Интеграл». Поскольку ещё в июне он экстренно обратился к медикам из-за тяжести и боли в груди. Тогда специалисты диагностировали проблемы с нервами на сердце и предписали дальнейшее наблюдение за состоянием.

Но сам Алибасов утверждает, что чувствует себя прекрасно: у него всё хорошо с питанием, пищеварением и даже с сексуальной жизнью. Тем не менее из-за спины музыкант временно избегает длительных перелётов, поэтому отдыхает на подмосковной даче у друга. В ближайших планах у него — рыбалка, отдых в гамаке и развитие семейного кафе, открытого в начале лета.