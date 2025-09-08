Мессенджер MAX
8 сентября, 06:30

Продюсера группы «На-на» Бари Алибасова предупредили о риске слепоты и второго инсульта

SHOT: Бари Алибасов экстренно обратился к врачам из-за сильной боли

Певец Бари Алибасов. Обложка © VK / Бари Алибасов

Певец и продюсер Бари Алибасов обратился за медицинской помощью из-за сильной головной боли. Врачи связывают её с регулярным повышением давления до критических значений и назначили соответствующее лечение, питание и полный отказ от алкоголя. Об этом сообщил SHOT.

«Всё хорошо, здоровье хорошее, мне уже 70 сколько-то там, не помню уже, сколько лет, я всё ещё хожу. На улице холодает, но я на улицу не хожу, у меня там нет никого, дома жена и кошка. Не жалуюсь», — сказал он.

Если Алибасов не будет соблюдать рекомендации врачей, его состояние может привести к слепоте, инфаркту или инсульту. В прошлом году продюсер уже госпитализировался с подозрением на инсульт. Сейчас пациенту подобрали курс лечения и специальное питание, а также категорически запрещён алкоголь. Медики продолжают наблюдать за его состоянием.

Ранее сообщалось, что врачи разыскивают Бари Алибасова для прохождения диспансеризации, однако музыкант заявил, что поводов для беспокойства нет, так как он уехал на месяц на рыбалку в Подмосковье. Столичная поликлиника продолжает следить за состоянием 78-летнего продюсера групп «На-на» и «Интеграл», напоминая, что в июне он экстренно обращался к медикам из-за тяжести и боли в груди, тогда ему диагностировали нервные проблемы сердца и назначили дальнейшее наблюдение.

Милена Скрипальщикова
