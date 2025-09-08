Продюсера группы «На-на» Бари Алибасова предупредили о риске слепоты и второго инсульта

Певец и продюсер Бари Алибасов обратился за медицинской помощью из-за сильной головной боли. Врачи связывают её с регулярным повышением давления до критических значений и назначили соответствующее лечение, питание и полный отказ от алкоголя. Об этом сообщил SHOT.

«Всё хорошо, здоровье хорошее, мне уже 70 сколько-то там, не помню уже, сколько лет, я всё ещё хожу. На улице холодает, но я на улицу не хожу, у меня там нет никого, дома жена и кошка. Не жалуюсь», — сказал он.

Если Алибасов не будет соблюдать рекомендации врачей, его состояние может привести к слепоте, инфаркту или инсульту. В прошлом году продюсер уже госпитализировался с подозрением на инсульт. Сейчас пациенту подобрали курс лечения и специальное питание, а также категорически запрещён алкоголь. Медики продолжают наблюдать за его состоянием.