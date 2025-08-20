Сын Бари Алибасова погряз в долгах

Предприниматель Бари Алибасов, сын известного заслуженного артиста России, столкнулся с блокировкой банковских счетов из-за налоговой задолженности, превысившей 700 тысяч рублей, пишет 360.ru.

Федеральная служба судебных приставов взыскивает с Алибасова не только основную сумму долга в 600 тысяч рублей, но и исполнительский сбор в размере 42,3 тысячи рублей, начисленный за несвоевременную оплату.

Сам Бари Бариевич объяснил возникновение долга продажей гостиницы в Калининграде. По его словам, законодательство предусматривает 13%-ный налог на доход от продажи недвижимости, которой владеешь менее трёх лет. Алибасов реализовал гостиницу за 22 миллиона рублей всего за день до истечения трёхлетнего срока владения.

Предприниматель признался, что платить три миллиона за то, что оформили на день раньше, не очень хочется. Алибасов ведёт все финансовые дела через свою супругу, не имея собственной банковской карты. Он также отмечает, что предпочитает пользоваться обычным кнопочным телефоном и сторонится социальных сетей, чему, по его словам, очень рад.

В настоящее время он обратился в налоговую инспекцию с просьбой пересмотреть сумму налога, подлежащего уплате за продажу гостиницы, выражая надежду на понимание со стороны ведомства.