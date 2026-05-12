ИИ-кавер «Седой ночи» в исполнении Уэста набрал 29 млн просмотров

Созданный нейросетями кавер на хит Юрия Шатунова «Седая ночь» в исполнении американского рэпера Канье Уэста суммарно набрал около 29 миллионов просмотров на YouTube.

В апреле ролик с «концерта» Уэста, где он «поёт» советскую поп-классику, стал вирусным. Трек занял первое место в мировом чарте Shazam. Самой популярной среди отдельных версий оказалась TikTok-ремикс канала GANG — 6,2 миллиона просмотров. Версия Global Beats собрала 3,9 миллиона, видео на канале ХИМИЯ — 1,8 миллиона. Пик интереса на YouTube пришёлся на 9 и 10 апреля.

Ранее бывший клавишник группы «Ласковый май» Андрей Шишкин положительно оценил нейросетевой кавер песни «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста. Он также добавил, что подобные проекты строятся на уже существующем материале. При этом новые треки могут набирать популярность, однако спрос на выступления остаётся ключевым фактором. Музыкант отдельно прокомментировал и другие переделки, включая «Белые розы», указав, что такой формат не связан с настоящим творчеством.