Кавер за 10 миллионов: Кто получит авторские за ИИ-ремейк «Седой ночи» Канье Уэста

Исполнитель хита «Седая ночь» Юрий Шатунов умер в 2022 году, а ИИ-кавер песни, который «перепел» Канье Уэст, неожиданно возглавила мировой чарт. После этого вокруг трека разгорелся скандал, обратил внимание юрист по авторским правам Виктор Осипов. По его словам, в этой ситуации правообладателей столько, сколько существует объектов интеллектуальной собственности.

В частности, речь может идти об авторских правах на музыку, текст, аранжировку, а также правах исполнителя — его изображение и голос. Разрешение нужно было спрашивать у каждого владельца, но никто этого не сделал. Если ролик принёс кому-то доход, для правообладателей это упущенная выгода, которую можно взыскать в судебном порядке.

Российский закон рассматривает использование чужого голоса или образа без разрешения как нарушение личных неимущественных прав. Срок охраны авторских прав ограничен семьюдесятью годами после смерти артиста, но личные неимущественные права охраняются бессрочно, поэтому наследники вправе защищать своего наследодателя.

«С 1 января размер компенсаций увеличен в России до 10 миллионов рублей», — подчеркнул эксперт в интервью 360.ru.