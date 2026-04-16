Автор вирусной «Седой ночи» рассказал, как заставил Канье Уэста петь под Шатунова

За ником August Septemberov скрывается не музыкальный магнат и не разработчик из Кремниевой долины. Обычный парень из Ижевска работает в туристическом агентстве. У него нет музыкального образования. Но именно он создал ИИ-кавер «Седой ночи» в исполнении нейро-Канье Уэста. Ролик возглавил мировой чарт Shazam.

Энтузиаст просто решил поэкспериментировать с нейросетями. Он перевёл текст песни, сгенерировал вокал в стиле Канье Уэста и наложил аудио на концертные кадры.

«Мне всегда нравилось как русские песни звучали на иностранном языке, как например в передаче Ciao. <...> Интересно было сделать смешной кавер», — рассказал August Septemberov в интервью 360.ru.

Первые ролики ижевчанин выкладывал на пустую страницу, чтобы не захламлять основной аккаунт. Контент неожиданно набрал популярность и аккаунт привлёк сотни тысяч подписчиков.

Автор пояснил, что ему стало интересно переводить песни на разные языки, поэтому он создал отдельную страницу. Контент начал набирать популярность неожиданно. Он считает себя родоначальником тренда с Канье Уэстом — другие артисты теперь тоже исполняют русские хиты на сценах.

Из обычного менеджера по туризму мужчина превратился в автора, чьи работы репостит Тимати и обсуждают на федеральных каналах.

С приходом популярности жизнь креатора изменилась. Теперь на соцсети и работу с ИИ он тратит больше времени. Нейроартист признался, что давление возросло из-за резкого роста аудитории. Ему приходится уделять больше внимания соцсетям и нейросетям.

При этом он продолжает заниматься музыкой с удовольствием. Близкие удивились успеху ижевчанина, но поддержали его эксперименты. Автор скромно относится к своему статусу «родоначальника вируса», хотя признаёт — именно его видео с Канье Уэстом задало тренд в соцсетях.

Ранее Life.ru рассказывал, что 36-летний Август Септемберов начал экспериментировать с нейросетями в январе 2026 года ради забавы. До этого по соцсетям расходились его работы «Дед Максим» в исполнении Билли Айлиш, «Владимирский централ» от Тейлор Свифт и «Моя игра» Эминема. Но после мужчина решил сделать ремикс «Седой ночи».