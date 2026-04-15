Завирусившийся ИИ-кавер Канье Уэста на «Седую ночь» сделал турагент из Ижевска

Обычный турагент из Ижевска создал с помощью нейросети кавер Канье Уэста на песню «Седая ночь» группы «Ласковый май», который поднялся на первое место в мировом Shazam. Как так вышло, Mash рассказал сам автор завирусившегося трека.

36-летний Август Септемберов (он же Агуст) не имеет музыкального образования и работает в сфере туризма. Он начал экспериментировать с нейросетями в январе 2026 года ради забавы.

До этого его работы — «Дед Максим» в исполнении Билли Айлиш, «Владимирский централ» от Тейлор Свифт и «Моя игра» Эминема — уже расходились по Сети. Однако после концерта Канье Уэста в Лос-Анджелесе мужчина решил сделать ремикс «Седой ночи».

На создание трека ушло всего три минуты в платном приложении. Композиция моментально разлетелась по соцсетям, попала в топ-100 самых прослушиваемых песен в России и возглавила мировой чарт Shazam. Отдельно автор смонтировал видеоряд, склеив нарезки с выступления рэпера так, будто тот действительно отдаёт дань уважения Юрию Шатунову. Ролик набрал уже 6 млн просмотров.

Рекламных контрактов и предложений о сотрудничестве у Септемберова пока нет — ИИ-творчество не монетизируется. Перед публикацией песен на цифровых площадках он запрашивает разрешение у правообладателей оригиналов.

Напомним, ИИ-кавер «Седой ночи» в исполнении нейро-Канье Уэста стал лидером чарта мирового Shazam. Речь идёт не просто о треке, а о двух видео — музыкальном клипе и «концертной записи». В версии Уэста песня называется «Silver night».