Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 12:38

Завирусившийся ИИ-кавер Канье Уэста на «Седую ночь» сделал турагент из Ижевска

Обложка © ТАСС / Zuma, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обычный турагент из Ижевска создал с помощью нейросети кавер Канье Уэста на песню «Седая ночь» группы «Ласковый май», который поднялся на первое место в мировом Shazam. Как так вышло, Mash рассказал сам автор завирусившегося трека.

36-летний Август Септемберов (он же Агуст) не имеет музыкального образования и работает в сфере туризма. Он начал экспериментировать с нейросетями в январе 2026 года ради забавы.

До этого его работы — «Дед Максим» в исполнении Билли Айлиш, «Владимирский централ» от Тейлор Свифт и «Моя игра» Эминема — уже расходились по Сети. Однако после концерта Канье Уэста в Лос-Анджелесе мужчина решил сделать ремикс «Седой ночи».

На создание трека ушло всего три минуты в платном приложении. Композиция моментально разлетелась по соцсетям, попала в топ-100 самых прослушиваемых песен в России и возглавила мировой чарт Shazam. Отдельно автор смонтировал видеоряд, склеив нарезки с выступления рэпера так, будто тот действительно отдаёт дань уважения Юрию Шатунову. Ролик набрал уже 6 млн просмотров.

Рекламных контрактов и предложений о сотрудничестве у Септемберова пока нет — ИИ-творчество не монетизируется. Перед публикацией песен на цифровых площадках он запрашивает разрешение у правообладателей оригиналов.

Сыграл на опережение: Канье Уэст отменил концерт в Марселе, который хотели запретить власти Франции
Сыграл на опережение: Канье Уэст отменил концерт в Марселе, который хотели запретить власти Франции

Напомним, ИИ-кавер «Седой ночи» в исполнении нейро-Канье Уэста стал лидером чарта мирового Shazam. Речь идёт не просто о треке, а о двух видео — музыкальном клипе и «концертной записи». В версии Уэста песня называется «Silver night».

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Искусственный интеллект
  • Канье Уэст
  • Юрий Шатунов
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Удмуртская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar