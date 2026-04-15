Канье Уэст «перепел» Шатунова — «Седая ночь» взлетела на вершину мирового чарта

Композиция «Седая ночь» Юрия Шатунова заняла первое место в мировом чарте Shazam. Об этом стало известно после резкого роста популярности трека. Причиной стал вирусный ролик с участием американского рэпера Канье Уэста.

В видео, созданном с использованием искусственного интеллекта, он якобы исполняет англоязычную версию песни под названием Silver Night. Ролик набрал десятки миллионов просмотров и активно распространяется в сети.

В кадрах использованы фрагменты выступления музыканта 4 апреля в Лос-Анджелесе. На концерте он находился на вращающейся сфере, которая трансформировалась в луну и дымящийся шар.

Ранее Великобритания запретила Канье въезд в страну, из-за чего был отменён фестиваль Wireless с его участием. Несмотря на отмены, у музыканта остаются запланированы выступления в Индии, Турции, Нидерландах, Испании, Италии и Португалии.