Экс-музыкант «Ласкового мая» оценил ИИ-кавер «Седой ночи» Канье Уэста

Бывший клавишник группы «Ласковый май» Андрей Шишкин положительно оценил нейросетевой кавер песни «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем».

«Композиция получилась, как мне кажется, очень хорошая… Я думаю, что какое-то время рынок будет занят полностью песнями, созданными с использованием искусственного интеллекта. Но недолго… массы всегда требуют концерты», — отметил Шишкин. По его мнению, технологии не смогут полностью заменить живых исполнителей.

Он также добавил, что подобные проекты строятся на уже существующем материале. При этом новые треки могут набирать популярность, однако спрос на выступления остаётся ключевым фактором. Музыкант отдельно прокомментировал и другие переделки, включая «Белые розы», указав, что такой формат не связан с настоящим творчеством.

Напомним, ИИ-кавер «Седой ночи» в исполнении нейро-Канье Уэста стал лидером чарта мирового Shazam. В данном случае речь идёт не об одном треке, а о двух роликах — музыкальном клипе и концертной версии. У Уэста эта композиция называется «Silver night».