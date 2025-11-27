Верховный суд отказал Разину: Права на песни «Ласкового мая» окончательно перешли наследникам Шатунова
Фото © ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов
Верховный суд России отказался рассматривать жалобу продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, который пытался оспорить решение о передаче прав на песни группы наследникам Юрия Шатунова. Об этом свидетельствуют данные суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В материалах указано: «Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании». Таким образом, решение Хостинского суда Сочи остаётся в силе: детям Шатунова принадлежат права на 23 песни группы, включая хиты «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».
Параллельно Разин проходит по уголовному делу: он заочно обвинён в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, продюсер длительное время использовал поддельный договор с композитором Сергеем Кузнецовым, чтобы незаконно получать деньги за использование песен. МВД объявило Разина в розыск.
Сергей Кузнецов, автор музыки и основатель «Ласкового мая», умер в ноябре 2022 года. Юрий Шатунов, ставший голосом группы, скончался несколькими месяцами ранее — летом 2022-го.
