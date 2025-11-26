«Без него ничего бы не было»: Новый солист «Ласкового мая» вступился за объявленного в розыск Разина

Новый солист «Ласкового мая» Сергей Арутюно раскрыл, каким он увидел продюсера Андрея Разина, который попал под уголовное дело. Артист в беседе с Life.ru заявил, что это фигура, без которой культовой группы могло бы просто не существовать.

Я познакомился с Андреем Разиным как с артистом, а не как с продюсером. Это было примерно десять лет назад. Он делал это искренне, угарно – что я считаю необходимым для артиста. В последний период сам мог бы стать таковым, но для меня именно Андрей Разин был солистом – он был на своём месте и в своей роли. Сергей Арутюно Новый солист «Ласкового мая»

Арутюно добавил, что лишь позже узнал другую сторону Разина – продюсерскую. По его словам, за сценической лёгкостью скрывается совершенно иной человек – сильный, жёсткий, стойкий. Он отметил, что в «Ласковом мае» были три ключевые составляющие: автор песен Кузнецов, исполнитель Шатунов и продюсер Разин. И именно это сочетание и стало формулой взрывного успеха. Он уверяет, что без Разина группа никогда бы не стала феноменом, а конфликты, которые начались после ухода Кузнецова и Шатунова, неизбежны для любого популярного коллектива, особенно когда вокруг наследия ещё десятилетиями идут споры.

«Роль Андрея Разина в мега-успехе «Ласкового мая» – ключевая. Без него ничего бы не было… Их родственники продолжают делить наследие, несмотря на несправедливость, ведь без объединения их вклада успех невозможен», – отметил артист.

Он рассказал, что давно сотрудничает с Разиным и написал для него песню, которую они записали вместе, создавая новое звучание «Ласкового мая». Для себя он считает главным быть частью этой творческой семьи – и как автора, и как вокалиста. Он призвал фанатов смотреть на проект как на искусство, а не концентрироваться на разногласиях, которые неизбежны в любой группе. Арутюно подчеркнул, что предложил Разину совместную новую песню, и она стала продолжением истории легендарного коллектива. Артист уверен, что несмотря на трудный период, который, как он надеется, скоро завершится, феномен «Ласкового мая» будет жить.

«Это мой вклад в новое звучание «Ласкового мая. Для меня большая честь быть частью этой легенды. И я уверен – несмотря на трудности «Ласковый май» навсегда останется в наших сердцах и жизни», – подытожил он.

Ранее Life.ru писал, что ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина превысил 500 миллионов рублей. Следователи уточнили, что сумма может вырасти к концу расследования, а сам Разин объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело возбуждено заочно по статье о мошенничестве в особо крупном размере.