Критик Соседов призвал не забывать о продюсерском таланте Разина, объявленного в розыск

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал Life.ru объявление в розыск продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина по делу о мошенничестве. Он поставил под сомнение сообщения о том, что ущерб по делу Разина составляет 500 млн рублей, а также призвал не забывать о его продюсерском таланте.

«Скажу честно, я сомневаюсь в этой информации вообще. Суд никогда не выносит такие огромные суммы материального ущерба, это вопрос к юристам. Мы тут можем только гадать, потому что не знаем всех деталей дела и исков. Это очень серьёзная тема», — отметил Соседов.

При этом он напомнил, как «Ласковый май» стал всенародно популярным и почему ему удалось достичь такого успеха.

«История «Ласкового мая» действительно уникальна. Это особый случай в культурной сфере. Ни разу ранее не было такого, чтобы группа мальчиков из детского дома достигла такого успеха. Нельзя отрицать, что это была грандиозная афера. Особенность этого феномена в том, что «Ласковому маю» удалось достичь такого успеха главным образом благодаря Разину. Без него этого бы не случилось. Да, историю с мошенничеством все знают, но и об успехе забывать не стоит», — говорит критик.

Песни группы до сих пор остаются любимыми, а имя солиста Юрия Шатунова стало культовым. При этом в творчестве «Ласкового мая» не было ничего гениального, говорит Соседов: композиции были простыми, мелодичными и хорошими, но это не Моцарт и не Чайковский. Но именно таких милых песен в то время не хватало на эстраде.