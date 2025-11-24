Экс-продюсеру «Ласкового мая» Разину грозит 10 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве

Бывшему продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает kp.ru со ссылкой на адвоката Асель Мухтарову-Казарновскую. По её словам, шоумен в течение нескольких лет использовал поддельный договор с автором песен Сергеем Кузнецовым для незаконного получения роялти с хитов группы.

«Обвинение Разину предъявлено по части четвёртой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это совершение мошеннических действий в особо крупных размерах. Наказание по указанной статье предусматривает от 2 до 10 лет лишения свободы», — отметила собеседница издания.

Она не исключила, что в скором времени Разина могут объявить в федеральный розыск для привлечения к суду.

Ранее Life.ru выяснил, как Андрей Разин шантажирует из США вдову Юрия Шатунова. Не исключено, что продюсер может быть признан иноагентом.