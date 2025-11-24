Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 10:05

Экс-продюсеру «Ласкового мая» Разину грозит 10 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве

Андрей Разин. Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Андрей Разин. Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Бывшему продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает kp.ru со ссылкой на адвоката Асель Мухтарову-Казарновскую. По её словам, шоумен в течение нескольких лет использовал поддельный договор с автором песен Сергеем Кузнецовым для незаконного получения роялти с хитов группы.

«Обвинение Разину предъявлено по части четвёртой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это совершение мошеннических действий в особо крупных размерах. Наказание по указанной статье предусматривает от 2 до 10 лет лишения свободы», — отметила собеседница издания.

Она не исключила, что в скором времени Разина могут объявить в федеральный розыск для привлечения к суду.

Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак
Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак

Ранее Life.ru выяснил, как Андрей Разин шантажирует из США вдову Юрия Шатунова. Не исключено, что продюсер может быть признан иноагентом.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Андрей Разин
  • Ласковый май
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar