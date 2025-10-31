Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
31 октября, 02:45

Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак

Юрий Шатунов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Вдова певца Юрия Шатунова, Светлана, подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Юрий Шатунов». Она планирует использовать этот бренд для организации экскурсий по памятным местам, связанным с артистом.

Заявку оформили 27 октября. Руководитель туристического проекта Екатерина Григорьева рассказала, что цель — дать гостям Москвы возможность лучше узнать город и открыть новые факты о жизни и творчестве Шатунова.

«Пока программа реализуется только в Москве, но мы думаем выйти и на региональный уровень»,приводит комментарий Григорьевой РИА «Новости».

Она добавила, что создание таких экскурсий требует точного соответствия информации. Установить детали помогли представители Шатунова.

Загадка смерти и две жизни Юры Шатунова: Как сирота и тряпичный звук заставили рыдать весь Союз
Ранее Life.ru сообщал, что продюсер Андрей Разин пытался получить права на хиты группы «Ласковый май» и подавал иски семье певца. В начале августа суд встал на сторону Светланы и назвал претензии на 27 композиций необоснованными.

