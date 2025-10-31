Вдова Юрия Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак

Вдова певца Юрия Шатунова, Светлана, подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Юрий Шатунов». Она планирует использовать этот бренд для организации экскурсий по памятным местам, связанным с артистом.

Заявку оформили 27 октября. Руководитель туристического проекта Екатерина Григорьева рассказала, что цель — дать гостям Москвы возможность лучше узнать город и открыть новые факты о жизни и творчестве Шатунова.

«Пока программа реализуется только в Москве, но мы думаем выйти и на региональный уровень», — приводит комментарий Григорьевой РИА «Новости».

Она добавила, что создание таких экскурсий требует точного соответствия информации. Установить детали помогли представители Шатунова.

Ранее Life.ru сообщал, что продюсер Андрей Разин пытался получить права на хиты группы «Ласковый май» и подавал иски семье певца. В начале августа суд встал на сторону Светланы и назвал претензии на 27 композиций необоснованными.