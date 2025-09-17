«Отгоревала потерю»: Сваха рассказала о новых отношениях вдовы Юрия Шатунова

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана привлекла внимание публики, появившись в Москве с обновлённой внешностью. Эксперт по отношениям Анна Осипова считает, что женщина уже готова встретить другого человека.

«Мы живём в XXI веке, и я точно могу сказать, что продолжать жить обязательно надо, независимо от того, в каком времени мы живём. Жить и радоваться жизни, самому главному чуду, которым нас наградили родители. Уверена, что Светлана отгоревала потерю мужа и сейчас может посмотреть на свою жизнь с перспективой построения новых отношений. В этом нет ничего предосудительного, это нормально», — сказала она в разговоре с порталом «Страсти».

Сваха отметила, что, согласно православным традициям, траур по супругу длится год, однако современные реалии допускают возможность новых отношений после этого периода. Она подчеркнула, что женщинам свойственно легче переносить подобные утраты и находить в себе силы для новой жизни, в отличие от мужчин-вдовцов, которые часто замыкаются в своём горе и годами не могут справиться с потерей.

Осипова добавила, что мужчины нередко идеализируют образ ушедшей супруги, создавая культ, что затрудняет построение новых отношений. Женщинам же, по её словам, удаётся сохранять память о прошлом, но при этом открывать сердце для новой любви. Эксперт пожелала Светлане встретить достойного партнёра и обрести счастье, не забывая о Юрии Шатунове.