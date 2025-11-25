Ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» Разина превысил 500 млн рублей

Материальный ущерб по делу продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина достиг половины миллиарда рублей. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, именно такую сумму установила экспертиза в рамках расследования уголовного дела, однако она пока не окончательная и может измениться к концу следствия.

Собеседники агентства уточнили, что Разин объявлен в межгосударственный розыск, а уголовное дело возбуждено заочно по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Адвокат семьи Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская подтвердила данные о сумме ущерба, уточнив, что дело касается присвоения денежных средств, которые должны были идти как лицензионное вознаграждение автору песен Сергею Кузнецову.

«Уголовное дело в отношении Разина было возбуждено в 2021 году, потерпевшей стороной признана вдова поэта. Продюсер долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения средств как правообладатель музыкальных произведений», – рассказала Мухтарова-Казарновская.

Следствие считает, что Разину грозит до 10 лет колонии, если вина будет доказана.

Ранее Life.ru писал, что Андрей Разин проиграл суд вдове Шатунова за права на 27 хитов «Ласкового мая». Суд признал недействительным договор 1992 года, по которому якобы передавались права на песни. В распоряжении инстанции есть только актуальный договор 2019 года, по которому права унаследовала семья Кузнецова после смерти артиста.