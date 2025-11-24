Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин объявлен в розыск по уголовной статье
Андрей Разин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / razin_andrey_Im
Продюсер легендарной группы «Ласковый май» Андрей Разин объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствует база МВД.
«Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», – сообщила адвокат семьи Юрия Шатунова.
По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с автором песен Сергеем Кузнецовым, присваивая лицензионные выплаты. Ему грозит до 10 лет колонии.
