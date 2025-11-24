Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин объявлен в розыск по уголовной статье

Продюсер легендарной группы «Ласковый май» Андрей Разин объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствует база МВД.

«Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», – сообщила адвокат семьи Юрия Шатунова.

Ранее Life.ru писал, что МВД переобъявило в розыск американского журналиста за призыв взорвать Крымский мост. Статья датируется 2018 годом, тогда же следственные органы возбудили уголовное дело по террористическим статьям.