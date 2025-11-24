Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 20:10

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин объявлен в розыск по уголовной статье

Андрей Разин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / razin_andrey_Im

Андрей Разин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / razin_andrey_Im

Продюсер легендарной группы «Ласковый май» Андрей Разин объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствует база МВД.

«Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», – сообщила адвокат семьи Юрия Шатунова.

По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с автором песен Сергеем Кузнецовым, присваивая лицензионные выплаты. Ему грозит до 10 лет колонии.

НАБУ объявило в розыск бизнесмена Миндича и его финансиста Цукермана
НАБУ объявило в розыск бизнесмена Миндича и его финансиста Цукермана

Ранее Life.ru писал, что МВД переобъявило в розыск американского журналиста за призыв взорвать Крымский мост. Статья датируется 2018 годом, тогда же следственные органы возбудили уголовное дело по террористическим статьям.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Андрей Разин
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar