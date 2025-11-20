МВД переобъявило в розыск американского журналиста за призыв взорвать Крымский мост

Журналист Washington Examiner Том Роган*, ранее призывавший в своей колонке взорвать Крымский мост, переобъявлен в розыск в России. Об этом свидетельствует информация из базы МВД.

Причиной для уголовного преследования стала его статья 2018 года, где он открыто выступал за подрыв моста. Тогда же СК РФ возбудил против него и редактора издания уголовное дело по «террористическим» статьям.

Ранее, в 2024 году, Рогана* уже включили в список экстремистов и террористов, а затем МВД объявило его в розыск.

Напомним, в мае 2018 года журналист Том Роган* в статье для The Washington Examiner призвал Украину разрушить Крымский мост, утверждая, что это возможно сделать без жертв и что «Киев имеет на это право». Российские власти, включая МИД, Следственный комитет и других официальных лиц, расценили эту публикацию как призыв к терроризму и возбудили уголовное дело. Роган* не стал извиняться, а в новой статье заявил, что не сожалеет о сказанном. Позже выяснилось, что его телефонный разговор с «главой МИД Украины», в котором тот выражал поддержку, был розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.

