Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 16:17

Прокурор запросил пожизненные сроки восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

В ходе прений в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону гособвинение потребовало приговорить всех восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту к пожизненному лишению свободы. Об этом проинформировал представитель суда.

«Сегодня суд приступил к прениям по Крымскому мосту. Выступила сторона обвинения и запросила всем восьми подсудимым пожизненное лишение свободы», — говорится в сообщении.

По данному делу проходят восемь человек: Артём Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им предъявлены обвинения в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия/взрывчатки (ч. 4 ст. 222.1 УК). Роман Соломко и Артур Терчанян также обвиняются в контрабанде взрывных устройств (ч. 3 ст. 226.1 УК).

По данным пресс-службы суда, сторона защиты выступит в четверг, 30 октября.

СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года
СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года

Напомним, что трагедия на Крымском мосту произошла 8 октября 2022 года. Взрыв был осуществлён с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой. В результате было обрушено около 250 метров шоссейного полотна и сгорело семь цистерн грузового поезда. В результате инцидента погибли пятеро — водитель грузовика и ещё четыре человека, ехавшие неподалеку в легковом автомобиле.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • крымскиймост
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar