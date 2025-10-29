Прокурор запросил пожизненные сроки восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

«Сегодня суд приступил к прениям по Крымскому мосту. Выступила сторона обвинения и запросила всем восьми подсудимым пожизненное лишение свободы», — говорится в сообщении.

Напомним, что трагедия на Крымском мосту произошла 8 октября 2022 года. Взрыв был осуществлён с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой. В результате было обрушено около 250 метров шоссейного полотна и сгорело семь цистерн грузового поезда. В результате инцидента погибли пятеро — водитель грузовика и ещё четыре человека, ехавшие неподалеку в легковом автомобиле.