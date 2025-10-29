Прокурор запросил пожизненные сроки восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax
В ходе прений в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону гособвинение потребовало приговорить всех восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту к пожизненному лишению свободы. Об этом проинформировал представитель суда.
«Сегодня суд приступил к прениям по Крымскому мосту. Выступила сторона обвинения и запросила всем восьми подсудимым пожизненное лишение свободы», — говорится в сообщении.
По данному делу проходят восемь человек: Артём Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им предъявлены обвинения в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия/взрывчатки (ч. 4 ст. 222.1 УК). Роман Соломко и Артур Терчанян также обвиняются в контрабанде взрывных устройств (ч. 3 ст. 226.1 УК).
По данным пресс-службы суда, сторона защиты выступит в четверг, 30 октября.
Напомним, что трагедия на Крымском мосту произошла 8 октября 2022 года. Взрыв был осуществлён с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой. В результате было обрушено около 250 метров шоссейного полотна и сгорело семь цистерн грузового поезда. В результате инцидента погибли пятеро — водитель грузовика и ещё четыре человека, ехавшие неподалеку в легковом автомобиле.
