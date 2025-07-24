СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года

В рамках расследования сотрудники СК РФ смогли установить все этапы теракта на Крымском мосту, который произошёл в октябре 2022 года. Как отметил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в беседе с РИА «Новости», известны и лица, участвовавшие в преступлении.