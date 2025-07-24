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24 июля, 14:05

СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Margo Ladygina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Margo Ladygina

В рамках расследования сотрудники СК РФ смогли установить все этапы теракта на Крымском мосту, который произошёл в октябре 2022 года. Как отметил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в беседе с РИА «Новости», известны и лица, участвовавшие в преступлении.

«Наши следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, а также круг лиц, привлеченных для выполнения конкретных задач», — сказал он.

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Напомним, что трагедия на Крымском мосту произошла 8 октября 2022 года. Взрыв был осуществлён с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой. В результате было обрушено около 250 метров шоссейного полотна и сгорело семь цистерн грузового поезда. Погибли несколько человек. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что за терактом стоит Киев. Российские силовики назвали организатора взрыва: им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*.

* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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Юлия Сафиулина
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