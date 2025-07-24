СК установил все этапы теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года
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В рамках расследования сотрудники СК РФ смогли установить все этапы теракта на Крымском мосту, который произошёл в октябре 2022 года. Как отметил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в беседе с РИА «Новости», известны и лица, участвовавшие в преступлении.
«Наши следователи установили все этапы приготовления и совершения теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, а также круг лиц, привлеченных для выполнения конкретных задач», — сказал он.
Напомним, что трагедия на Крымском мосту произошла 8 октября 2022 года. Взрыв был осуществлён с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой. В результате было обрушено около 250 метров шоссейного полотна и сгорело семь цистерн грузового поезда. Погибли несколько человек. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что за терактом стоит Киев. Российские силовики назвали организатора взрыва: им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*.
* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.